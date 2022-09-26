В Новосибирской области школьница умерла от менингита, пока врачи лечили её от ОРВИ

В городе Купино Новосибирской области 12-летняя школьница умерла в результате врачебной ошибки. Медики лечили Ангелину от ОРВИ, когда та болела гнойным менингитом, пишет kp.ru.

По словам убитой горем мамы, всё началось с прививки от клещевого энцефалита, которую детям делали в школе. И хотя у девочки на тот момент был заложен нос, родительница возражать не стала. Однако уже в скором времени стали проявляться первые симптомы: начала болеть рука, появились сонливость и слабость, ночью температура поднялась до 39 градусов.

Все считали, это обычная реакция на сделанный укол, которая проявлялась на протяжении нескольких дней. Позже девочке полегчало, однако в какой-то момент в школе на физкультуре снова стало плохо. Ангелина жаловалась на сильную головную боль, температура была выше 37–38 градусов, а уже дома началась тошнота. Было решено вызвать скорую.

"Фельдшер отказалась заходить в дом, потому что мы делали ремонт и часть пола в пристройке была вскрыта. Она потребовала, чтобы дочку вывели к ней на улицу. Ангелина идти сама уже не могла, плакала: "Мама, у меня болит голова", — вспоминает собеседница kp.ru.

В больнице родительницу пытались заверить, что это обычная ОРВИ, и обещали, что женщина сможет забрать дочь уже на следующий день. Маленькой пациентке поставили анальгин и позже какую-то капельницу, однако спустя несколько часов она начала звонить домой и жаловаться на сильную головную боль, просила маму приехать. А через несколько часов женщине позвонили из больницы с трагической новостью — Ангелина впала в кому. Через 12 дней девочка скончалась.

"Причина — гнойный менингит, который врачи приняли за обычную ОРВИ. Ангелину нужно было лечить от него, а не от простуды. <...> Я хочу, чтобы виновных в смерти моей дочки наказали", — заявила родительница.

Инцидент не остался без внимания правоохранителей. Следственный комитет начал проверку по данному факту. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).