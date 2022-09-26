"Знает русский язык": Спортивным директором футбольного "Спартака" стал англичанин Эшуорт
"Спартак" объявил о назначении англичанина Эшуорта спортивным директором клуба
Московский "Спартак" назначил 52-летнего британца Пола Эшуорта спортивным директором. Об этом сообщается на сайте столичного футбольного клуба.
"Помимо большого профессионального опыта важную роль в назначении Пола Эшуорта на должность сыграло отличное знание русского языка. Приветствуем Пола Эшуорта и желаем ему успехов в работе на благо "Спартака"! — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что в качестве главного тренера Эшуорт выиграл Кубок Латвии с "Вентспилсом". Будучи исполнительным директором "Астаны", он стал чемпионом Казахстана и двукратным обладателем Суперкубка страны.
В сезоне 2004/2005 Эшуорт занимал пост спортивного директора в "Ростове". В двух матчах он исполнял обязанности главного тренера клуба вместо проходившего курс лечения Геннадия Стёпушкина.
На данный момент "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. В десяти турах команда испанского специалиста Гильермо Абаскаля набрала 19 очков.
Ранее Лайф сообщал, что Леонид Федун уходит из "Спартака", которым владел 18 лет. За это время клуб по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России по футболу. Произошло это после того, как владельцем красно-белых стала компания "ЛУКойл", выкупившая 100% акций клуба.
ФК "Спартак"