"Знает русский язык": Спортивным директором футбольного "Спартака" стал англичанин Эшуорт

Московский "Спартак" назначил 52-летнего британца Пола Эшуорта спортивным директором. Об этом сообщается на сайте столичного футбольного клуба.

"Помимо большого профессионального опыта важную роль в назначении Пола Эшуорта на должность сыграло отличное знание русского языка. Приветствуем Пола Эшуорта и желаем ему успехов в работе на благо "Спартака"! — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в качестве главного тренера Эшуорт выиграл Кубок Латвии с "Вентспилсом". Будучи исполнительным директором "Астаны", он стал чемпионом Казахстана и двукратным обладателем Суперкубка страны.

В сезоне 2004/2005 Эшуорт занимал пост спортивного директора в "Ростове". В двух матчах он исполнял обязанности главного тренера клуба вместо проходившего курс лечения Геннадия Стёпушкина.

На данный момент "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. В десяти турах команда испанского специалиста Гильермо Абаскаля набрала 19 очков.