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26 сентября, 09:55

Учёные рассказали, почему любители орехов и семечек проживут дольше

Учёные объяснили, что орехи и семечки вдвое уменьшают риск преждевременной смерти

Постоянное употребление орехов и семечек в два раза снижает риск преждевременной смерти, так как эти продукты богаты жирными кислотами омега-6. К такому выводу пришли учёные из Университета Восточной Финляндии (UEF).

"Полиненасыщенные жирные кислоты омега-6 нормализуют уровень холестерина в крови, способствуют выработке противовоспалительных соединений, нормализуют кровяное давление и тем самым оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему", — пояснили исследователи.

В ходе эксперимента они проанализировали уровень жирных кислот в крови 2480 мужчин в возрасте от 42 до 60 лет. Затем в течение 22 лет участники опытов сдавали контрольные анализы, за это время 1143 испытуемых умерли от различных заболеваний. Те, кто имел высокий уровень линолевой кислоты за счёт включения в рацион орехов и семечек, имели риск преждевременной смерти на 43% меньше.

Названы самые полезные для здоровья виды орехов

Названы самые полезные для здоровья виды орехов

Ранее Лайф писал, что до обеда можно перекусить фруктами, ягодами, орехами, кусочками хлеба или шоколадом. Но речь идёт исключительно о случаях сильного чувства голода между завтраком и обедом. Если человеку комфортно держать пищевую паузу, то перекусывать не нужно.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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