Учёные рассказали, почему любители орехов и семечек проживут дольше

Постоянное употребление орехов и семечек в два раза снижает риск преждевременной смерти, так как эти продукты богаты жирными кислотами омега-6. К такому выводу пришли учёные из Университета Восточной Финляндии (UEF).

"Полиненасыщенные жирные кислоты омега-6 нормализуют уровень холестерина в крови, способствуют выработке противовоспалительных соединений, нормализуют кровяное давление и тем самым оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему", — пояснили исследователи.

В ходе эксперимента они проанализировали уровень жирных кислот в крови 2480 мужчин в возрасте от 42 до 60 лет. Затем в течение 22 лет участники опытов сдавали контрольные анализы, за это время 1143 испытуемых умерли от различных заболеваний. Те, кто имел высокий уровень линолевой кислоты за счёт включения в рацион орехов и семечек, имели риск преждевременной смерти на 43% меньше.