Кишинёв попросит Москву исключить мобилизацию молдаван
Президент Молдавии Санду: Кишинёв попросит Москву исключить мобилизацию молдаван
Молдавия обратится к России с просьбой исключить частичную мобилизацию лиц со вторым молдавским гражданством. Президент республики Майя Санду рассказала, что МИД страны уже работает над данным вопросом.
"Я попросила Министерство иностранных дел и европейской интеграции инициировать двусторонние консультации с Российской Федерацией, чтобы исключить случаи рекрутирования молдавских граждан, которые являются резидентами в России, в процессе мобилизации. Министерство также окажет поддержку гражданам Молдавии, которые хотят вернуться домой из России", — заявила Санду на брифинге.
Ранее также стало известно, что участвующим в спецоперации гражданам Молдавии пригрозили лишением гражданства. По словам президента республики Майи Санду, есть риск мобилизации граждан Молдавии в восточных районах страны.
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