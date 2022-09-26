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26 сентября, 09:44

Кишинёв попросит Москву исключить мобилизацию молдаван

Президент Молдавии Санду: Кишинёв попросит Москву исключить мобилизацию молдаван

Молдавия обратится к России с просьбой исключить частичную мобилизацию лиц со вторым молдавским гражданством. Президент республики Майя Санду рассказала, что МИД страны уже работает над данным вопросом.

"Я попросила Министерство иностранных дел и европейской интеграции инициировать двусторонние консультации с Российской Федерацией, чтобы исключить случаи рекрутирования молдавских граждан, которые являются резидентами в России, в процессе мобилизации. Министерство также окажет поддержку гражданам Молдавии, которые хотят вернуться домой из России", — заявила Санду на брифинге.

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"Объясняем.рф" ответил на главные вопросы о мобилизации: срок призыва, экипировка и смартфоны

Ранее также стало известно, что участвующим в спецоперации гражданам Молдавии пригрозили лишением гражданства. По словам президента республики Майи Санду, есть риск мобилизации граждан Молдавии в восточных районах страны.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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