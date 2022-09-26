Российские истребители сбили украинский бомбардировщик Су-24 над ДНР

В ДНР в районе населённого пункта Селидово российская истребительная авиация уничтожила бомбардировщик Су-24, принадлежащий ВСУ, рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Селидово Донецкой Народной Республики сбит Су-24 Воздушных сил Украины", — сказал Конашенков.

Всего же за период проведения "Операции Z" российские военные уничтожили 302 украинских самолёта, 155 вертолётов, 2087 беспилотников, 377 зенитных ракетных комплексов, 5114 танков и других боевых бронированных машин, 845 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3417 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 5904 единицы специальной военной автомобильной техники.