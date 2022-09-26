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Регион
Опубликовано 26 сентября 2022, 09:38
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Российские истребители сбили украинский бомбардировщик Су-24 над ДНР

В ДНР в районе населённого пункта Селидово российская истребительная авиация уничтожила бомбардировщик Су-24, принадлежащий ВСУ, рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Селидово Донецкой Народной Республики сбит Су-24 Воздушных сил Украины", — сказал Конашенков.

Всего же за период проведения "Операции Z" российские военные уничтожили 302 украинских самолёта, 155 вертолётов, 2087 беспилотников, 377 зенитных ракетных комплексов, 5114 танков и других боевых бронированных машин, 845 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3417 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 5904 единицы специальной военной автомобильной техники.

Российская авиация, ракетчики и артиллеристы уничтожили пять пунктов управления ВСУ
Российская авиация, ракетчики и артиллеристы уничтожили пять пунктов управления ВСУ

Ранее Конашенков заявил, что российские военные нанесли удар по передовому пункту управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ во время совещания командования. В результате было уничтожено 25 украинских военнослужащих, а более 40 получили ранения.

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VK / Минобороны России

Анатолий Симоненко
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