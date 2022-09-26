Кому стоит брать ипотеку в этом году, объяснила эксперт

Галина Сорокина, профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ, рассказала Лайфу о том, кому и на каких условиях стоит брать ипотеку в этом году.

Так, с начала года можно было наблюдать резкий скачок цен на недвижимость и ключевой ставки ЦБ, что оттолкнуло россиян от ипотечного кредитования, а сами банки стали реже одобрять такие займы. Ситуацию не спасло даже решение правительства о продолжении всех программ льготного кредитования. Более того, положение не исправило даже возвращение ставки Центробанка на уровень начала года и снижение цен на жильё, на что, по словам Сорокиной, есть несколько причин.

"Во-первых, это влияние отрицательного тренда стоимости жилья, пока вложения в жильё не покрывается даже уровнем инфляции. Во-вторых, это нестабильная ситуация на рынке труда. В связи с тем, что много компаний ушло с рынка, многие лишились доходов или испытывают опасения по стабильности своих доходов, чтобы гасить кредит", — добавила экономист.

Если же вы решили оформить ипотеку в этом году, то необходимо обратить внимание на условия, доступные лично вам: материнский капитал, программы льготность ипотечного кредитования для разных семей и жителей некоторых регионов, а также средства, выделяемые правительством для различных слоёв общества. При этом рост цен на стройматериалы говорит о том, что времени для принятия решения осталось немного.

"Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что если вы планируете покупать недвижимость и можете претендовать на господдержку, то конец осени 2022 — самое время сделать это", — заявила Сорокина и добавила, что пока рано говорить о недвижимости как о привлекательном объекте для инвестиций.