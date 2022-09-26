В Турции рассказали о возможности новых переговоров между Россией и Украиной

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что РФ готова к возобновлению переговоров с Украиной. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам главы дипведомства, Эрдоган регулярно заявляет Путину о том, что Турция может организовать встречу российского лидера и президента Украины Владимира Зеленского, который готов к диалогу.