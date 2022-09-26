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26 сентября, 09:43

В Турции рассказали о возможности новых переговоров между Россией и Украиной

МИД Турции: РФ допускает возможность возобновления переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что РФ готова к возобновлению переговоров с Украиной. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам главы дипведомства, Эрдоган регулярно заявляет Путину о том, что Турция может организовать встречу российского лидера и президента Украины Владимира Зеленского, который готов к диалогу.

"В ходе переговоров с нашим президентом в Самарканде Путин заявил, что Россия допускает возможность возвращения к переговорам с Украиной", — отметил Чавушоглу на пресс-конференции в Токио.

Лавров предупредил Украину: Будет труднее договариваться

Лавров предупредил Украину: Будет труднее договариваться

Ранее Лайф рассказывал, что сам Зеленский заявил о своей неготовности к переговорам с Москвой о заключении мира. Он отметил, что некоторые страны подталкивают Киев к диалогу по подобию Минского процесса, а сами Минские договорённости назвал "пустой бумажкой". В ответ на это Владимир Путин заметил, что если Зеленский не желает вести переговоры с Россией, то "и не надо". Глава МИД РФ Сергей Лавров также подчеркнул, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом, однако желания с обратной стороны не наблюдается.

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Шамиль Гаджиев

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