Учёные выяснили, как орехи и масла могут защитить от преждевременной смерти

Учёные из Университета Восточной Финляндии (UEF) завершили исследование длинною в 22 года и выяснили, что регулярное употребление в пищу различных орехов, семян и масел снижает риск преждевременной смерти в два раза. Всё дело в жирных кислотах омега-6, которые положительно воздействуют на организм.

Так, полиненасыщенные жирные кислоты омега-6 снижают уровень холестерина в крови и вырабатывают противовоспалительные соединения, что в перспективе помогает работе сердца. Такие выводы удалось сделать, замерив уровень данных кислот у 2480 мужчин, 1143 из которых умерли в течение 22 лет после начала исследования. Подчёркивается, что они имели низкий уровень данных кислот.

Таким образом и было подсчитано, что высокое содержание кислот омега-6 в крови на 43% снижает риск преждевременной смерти.