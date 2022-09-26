Идею Украины "взять напрокат" ядерное оружие для удара по России объяснили "общим безумием"

Идеи историка Сергея Климовского о том, что Украине следует взять напрокат или купить ядерное оружие для удара по России, абсолютно неновые, сообщил Лайфу политолог Армен Гаспарян. По его словам, они существовали ещё после окончания Второй мировой войны. Тогда некоторые самые радикальные представители украинской эмиграции, сбежавшие от возмездия, призывали Запад использовать весь арсенал, включая ядерное оружие, для удара по Советскому Союзу, чтобы "освободить" Незалежную.

"Понятно, что в ту эпоху этот бред никто не слушал, потому что никому это было не нужно, все всё прекрасно понимали. И в какой-то момент на этих деятелей цыкнули, и они уже потом об этом не вспоминали. А сейчас ситуация осложняется тем, что общее безумие, которое охватывает Украину благодаря этой безостановочной накачке, рано или поздно должно было привести к подобным заявлениям, вот оно последовало. Я, правда, ожидал подобного потока сознания от какого-нибудь Подоляка или Арестовича, но нашёлся большой историк, видимо, какой-то заслуженный хуторянин, который высказал эту идею", — отметил Гаспарян.