В Кремле заявили, что устроивший стрельбу в ижевской школе мог быть неофашистом
Устроивший стрельбу в ижевской школе № 88 преступник мог быть членом неофашистской организации, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"...террористический акт, [устроенный] лицом, которое, судя по всему, принадлежит к неофашистской организации или группировке", — заявил Песков.
Напомним, ранее стало известно, что в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики баррикадировались в классах. В результате атаки погибло 13 человек, среди них — семь детей. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника — он покончил с собой. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть".
ТАСС / Ильяс Бекмансуров