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26 сентября, 10:34
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В Кремле заявили, что устроивший стрельбу в ижевской школе мог быть неофашистом

Устроивший стрельбу в ижевской школе № 88 преступник мог быть членом неофашистской организации, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"...террористический акт, [устроенный] лицом, которое, судя по всему, принадлежит к неофашистской организации или группировке", — заявил Песков.

Путин глубоко скорбит в связи с бесчеловечным терактом в ижевской школе

Путин глубоко скорбит в связи с бесчеловечным терактом в ижевской школе

Напомним, ранее стало известно, что в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики баррикадировались в классах. В результате атаки погибло 13 человек, среди них — семь детей. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника — он покончил с собой. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть".

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ТАСС / Ильяс Бекмансуров

Александр Юнашев

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