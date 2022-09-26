Ученица ижевской школы рассказала, как двух детей расстреляли на её глазах

Ученица, которая в понедельник стала свидетелем нападения на школу № 88 в Ижевске, рассказала, как педагоги и её одноклассники действовали на месте в момент нападения. Школьница призналась, что впала в шок, когда увидела раненого брата.

Учащаяся школы в Ижевске рассказала, что испытали ученики в момент стрельбы. Видео © Telegram/SHOT

Девушка рассказала, что преступник в чёрном зашёл в здание и сразу застрелил охранника. Затем стрелявший поднялся на третий этаж, где у учеников проходили уроки, и открыл огонь.

"Двое наших выходят, им учительница говорит: "Идите туда". В итоге они вышли, их пристрелили обоих. Люди просто в окно выпрыгивали, ноги поломали. Потом я увидела, что у меня брат лежит в крови..." — поделилась она.