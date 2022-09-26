Ученица ижевской школы рассказала, как двух детей расстреляли на её глазах
Ученица, которая в понедельник стала свидетелем нападения на школу № 88 в Ижевске, рассказала, как педагоги и её одноклассники действовали на месте в момент нападения. Школьница призналась, что впала в шок, когда увидела раненого брата.
Учащаяся школы в Ижевске рассказала, что испытали ученики в момент стрельбы. Видео © Telegram/SHOT
Девушка рассказала, что преступник в чёрном зашёл в здание и сразу застрелил охранника. Затем стрелявший поднялся на третий этаж, где у учеников проходили уроки, и открыл огонь.
"Двое наших выходят, им учительница говорит: "Идите туда". В итоге они вышли, их пристрелили обоих. Люди просто в окно выпрыгивали, ноги поломали. Потом я увидела, что у меня брат лежит в крови..." — поделилась она.
По последним данным, погибло 13 человек, семеро из них — школьники. Ранено более 20 человек (14 детей и семеро взрослых).
Напомним, ранее стало известно, что в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики баррикадировались в классах. В результате атаки погибло 13 человек, среди них — семь детей. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника — он покончил с собой. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть".
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