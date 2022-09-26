Кремль поделился ожиданиями от парламентских выборов в Италии
Песков назвал парламентские выборы в Италии внутренним делом страны
Итоги парламентских выборов в Италии — это внутреннее дело республики. Но Россия будет рада политическим силам страны, готовым конструктивно взглянуть на отношения с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это исключительно внутреннее дело Итальянской Республики. Мы готовы приветствовать любые политические силы, которые способны выйти за рамки устоявшегося мейнстрима, наполненного ненавистью к нашей стране, и проявить больший объективизм и конструктивизм в отношении нашей страны", — уточнил представитель Кремля.
Напомним, внеочередные выборы в Парламент Италии завершились победой правоцентристской коалиции в составе партий "Братья Италии", "Лига" и "Вперёд, Италия". Вместе они набрали 44,53% по итогам голосования в верхнюю палату парламента — Сенат. Эта статистика приводится после обработки более чем 90% бюллетеней. А на выборах в Палату депутатов правоцентристы набирают 44,34%.
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