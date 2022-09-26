Кремль поделился ожиданиями от парламентских выборов в Италии

Итоги парламентских выборов в Италии — это внутреннее дело республики. Но Россия будет рада политическим силам страны, готовым конструктивно взглянуть на отношения с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это исключительно внутреннее дело Итальянской Республики. Мы готовы приветствовать любые политические силы, которые способны выйти за рамки устоявшегося мейнстрима, наполненного ненавистью к нашей стране, и проявить больший объективизм и конструктивизм в отношении нашей страны", — уточнил представитель Кремля.