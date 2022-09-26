Кремль ответил на вопрос о слитых в Сеть "списках мобилизованных"

"Надо очень, очень аккуратно относиться ко всем спискам, ко всем сливам, скажем так. И противники наши, враги наши работают, вбрасывают это. И наши домашние "истерики" это делают. Поэтому здесь нужно очень, очень аккуратно относиться. Фейков больше, чем правды", — заявил он в беседе с журналистами в понедельник.