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Регион
Опубликовано 26 сентября 2022, 10:52
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Кремль ответил на вопрос о слитых в Сеть "списках мобилизованных"

Песков призвал крайне аккуратно относиться к слитым в Сеть "спискам" по теме мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил россиян крайне аккуратно относиться к различным спискам, опубликованным в неизвестных пабликах, и прочей информации о мобилизации, которая появляется на просторах Интернета.

"Надо очень, очень аккуратно относиться ко всем спискам, ко всем сливам, скажем так. И противники наши, враги наши работают, вбрасывают это. И наши домашние "истерики" это делают. Поэтому здесь нужно очень, очень аккуратно относиться. Фейков больше, чем правды", — заявил он в беседе с журналистами в понедельник.

Правительство Москвы запустило в Telegram чат-бот о частичной мобилизации
Правительство Москвы запустило в Telegram чат-бот о частичной мобилизации

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ирина Фальке
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