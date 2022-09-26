Кремль ответил на вопрос о слитых в Сеть "списках мобилизованных"
Песков призвал крайне аккуратно относиться к слитым в Сеть "спискам" по теме мобилизации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил россиян крайне аккуратно относиться к различным спискам, опубликованным в неизвестных пабликах, и прочей информации о мобилизации, которая появляется на просторах Интернета.
"Надо очень, очень аккуратно относиться ко всем спискам, ко всем сливам, скажем так. И противники наши, враги наши работают, вбрасывают это. И наши домашние "истерики" это делают. Поэтому здесь нужно очень, очень аккуратно относиться. Фейков больше, чем правды", — заявил он в беседе с журналистами в понедельник.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев