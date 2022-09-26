Украиноязычные жители Херсонской области голосуют за вхождение в состав России

Украиноязычные жители Херсонской области на проходящем в эти дни референдуме голосуют за вхождение региона в состав России. Об этом рассказала заместитель министра образования Херсонщины Татьяна Кузьмич.

"Очень интересный факт: уже несколько дней мне звонят знакомые люди, которые просто рады, что наконец-то настал этот момент (проведение референдумов по вхождению в состав РФ. — Прим. Лайфа). И большая часть, как ни странно, разговаривает на украинском языке. Понимаете, что происходит? Люди, которые говорят на украинском языке, делают свой выбор в пользу России", — сказала она журналистам.