Украиноязычные жители Херсонской области голосуют за вхождение в состав России
Украиноязычные жители Херсонской области на проходящем в эти дни референдуме голосуют за вхождение региона в состав России. Об этом рассказала заместитель министра образования Херсонщины Татьяна Кузьмич.
"Очень интересный факт: уже несколько дней мне звонят знакомые люди, которые просто рады, что наконец-то настал этот момент (проведение референдумов по вхождению в состав РФ. — Прим. Лайфа). И большая часть, как ни странно, разговаривает на украинском языке. Понимаете, что происходит? Люди, которые говорят на украинском языке, делают свой выбор в пользу России", — сказала она журналистам.
Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и продлятся по 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности жителей. Вчера стало известно, что референдумы о вхождении ДНР и ЛНР в состав России признаны состоявшимися. Так, явка участников голосования в Донецкой Народной Республике только за первые два дня превысила 55%. Аналогичная обстановка в Запорожской и Херсонской областях. Там явка превысила 50%.
ТАСС / Егор Алеев