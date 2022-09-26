Мешков будет судить матч "Спартака" и "Зенита" в Кубке России по футболу
Бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым будет работать на матче третьего тура Кубка России по футболу между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба РФС.
На линиях Мешкову будут помогать Максим Гаврилин и Александр Богданов. Резервным судьёй назначен Сергей Чебан. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Евгений Кукуляк и Игорь Демешко.
Встреча между "Спартаком" и "Зенитом" в Кубке России состоится в четверг, 29 сентября, на столичной "Открытие банк арене". Начало игры — в 20:30 мск.
После двух туров в группе B лидирует "Спартак", набравший шесть очков из шести возможных. У "Зенита" и самарских "Крыльев Советов" — по три балла. Две лучшие команды группы попадут в четвертьфинал Кубка России, третья — получит шанс пробиться в суперфинал в противостоянии с клубами низших дивизионов.
РФС