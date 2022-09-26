Мешков будет судить матч "Спартака" и "Зенита" в Кубке России по футболу

Бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым будет работать на матче третьего тура Кубка России по футболу между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

На линиях Мешкову будут помогать Максим Гаврилин и Александр Богданов. Резервным судьёй назначен Сергей Чебан. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Евгений Кукуляк и Игорь Демешко.

Встреча между "Спартаком" и "Зенитом" в Кубке России состоится в четверг, 29 сентября, на столичной "Открытие банк арене". Начало игры — в 20:30 мск.