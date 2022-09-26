Россиянам рассказали, как будут питаться мобилизованные граждане

Мобилизованные граждане РФ будут три раза в день получать горячее питание или же индивидуальные пайки. Об этом говорится в ответах кол-центра "122", которые опубликованы в телеграм-канале "Объясняем.рф".

"После прибытия мобилизованного в расположение воинской части он будет обеспечен трёхразовым горячим питанием. В случае невозможности доставить горячее питание будут выдаваться индивидуальные пайки", — говорится в сообщении.