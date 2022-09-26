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26 сентября, 11:05

Россиянам рассказали, как будут питаться мобилизованные граждане

"Объясняем.рф": Мобилизованные будут получать трёхразовое горячее питание

Мобилизованные граждане РФ будут три раза в день получать горячее питание или же индивидуальные пайки. Об этом говорится в ответах кол-центра "122", которые опубликованы в телеграм-канале "Объясняем.рф".

"После прибытия мобилизованного в расположение воинской части он будет обеспечен трёхразовым горячим питанием. В случае невозможности доставить горячее питание будут выдаваться индивидуальные пайки", — говорится в сообщении.

При этом отказаться от горячего питания в пользу индивидуального пайка будет нельзя, так как их выдача возможна лишь при условии невозможности доставки полноценного горячего рациона.

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Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали здесь.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Артур Белкин

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