Следственный комитет подтвердил гибель 15 человек в результате стрельбы в школе в Ижевске
Следственный комитет установил, что жертвами стрельбы в школе № 88 города Ижевска стали 11 детей и четверо взрослых. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. 24 человека, по данным следователей, получили ранения. Среди пострадавших 22 ребёнка и двое взрослых.
Ранее следователи установили личность нападавшего на школу в Ижевске. Это Артём Казанцев 1988 года рождения, местный житель, выпускник этого образовательного учреждения. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть". Известно, что убийца состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.
Силовики выясняют его связи, в том числе и с украинскими террористами. Почему возникла такая версия, Лайф разбирался здесь.
ТАСС / Ильяс Бекмансуров