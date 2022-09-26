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26 сентября, 13:19
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Следственный комитет подтвердил гибель 15 человек в результате стрельбы в школе в Ижевске

Следственный комитет установил, что жертвами стрельбы в школе № 88 города Ижевска стали 11 детей и четверо взрослых. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. 24 человека, по данным следователей, получили ранения. Среди пострадавших 22 ребёнка и двое взрослых.

Убийца с оружием спецслужб: В бойне в школе № 88 Ижевска проверяют украинский след

Убийца с оружием спецслужб: В бойне в школе № 88 Ижевска проверяют украинский след

Ранее следователи установили личность нападавшего на школу в Ижевске. Это Артём Казанцев 1988 года рождения, местный житель, выпускник этого образовательного учреждения. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть". Известно, что убийца состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.

Силовики выясняют его связи, в том числе и с украинскими террористами. Почему возникла такая версия, Лайф разбирался здесь.

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ТАСС / Ильяс Бекмансуров

Марина Калегина

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