Следственный комитет подтвердил гибель 15 человек в результате стрельбы в школе в Ижевске

Следственный комитет установил, что жертвами стрельбы в школе № 88 города Ижевска стали 11 детей и четверо взрослых. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. 24 человека, по данным следователей, получили ранения. Среди пострадавших 22 ребёнка и двое взрослых.

Убийца с оружием спецслужб: В бойне в школе № 88 Ижевска проверяют украинский след

Силовики выясняют его связи, в том числе и с украинскими террористами. Почему возникла такая версия, Лайф разбирался здесь.