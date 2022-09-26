Убийца с оружием спецслужб: В бойне в школе № 88 Ижевска проверяют украинский след В квартире 34-летнего жителя Ижевска Артёма Казанцева, который расстрелял в своей бывшей школе детей и взрослых, идёт обыск. Силовики выясняют его связи, в том числе и с украинскими террористами. 26 сентября, 12:20 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © ТАСС / Ильяс Бекмансуров

Сегодня в школу № 88 города Ижевска на Пушкинской улице через главный вход зашёл мужчина в черной одежде с закрытым балаклавой лицом и сразу же начал стрелять по всем, кого видел. Убив пожилого охранника, он стал ходить по кабинетам, устроив беспорядочную стрельбу с двух рук. По последним данным Следственного комитета, убито 13 человек: семеро детей, охранник и пять учителей. Ещё один ребёнок находится в состоянии клинической смерти. Ещё 20 человек пострадали. Шесть первоклашек сейчас находятся в больнице с тяжёлыми травмами — это либо огнестрельные ранения, либо переломы после прыжков.

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Во время расстрела дети прятались в кабинетах, некоторые записывали видео. Директор школы Елена Семашко также успела спрятаться с раненым подростком в кабинете и закрыться там.

Преступник был вооружён двумя "травматами" Макарова, переделанными под стрельбу боевыми патронами. На них были два самодельных брелка с именами.

Отстреливаясь от приехавших полицейских, убийца заперся в кабинете на четвёртом этаже, где впоследствии свёл счёты с жизнью. Никаких требований он не выдвигал. У него нашли десяток магазинов, на которых красной краской было написано слово: "Ненависть". Никаких документов убитый при себе не имел.

Фото © СК РФ

По данным силовиков, нападавшим оказался уроженец города Ижевска Артём Казанцев, выпускник этой школы, 1988 года рождения. Молодой человек жил напротив школы. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, он стоял на учёте в психоневрологическом диспансере с диагнозом "слабоумие". Сейчас в его доме проходят обыски, устанавливается возможная его принадлежность к неонацистским организациям. Ответственность за расстрел школьников в Ижевске уже взяла на себя некая организация украинских террористов RAMP, занимавшаяся ранее ложными минированиями школ. Следователи выясняют, был ли связан Казанцев с этой группировкой.

Убийца был в чёрной футболке с красной правосторонней свастикой в красном же кругу. Номер школы, где произошла бойня, — 88, а год рождения Казанцева был 1988, что могло послужить своеобразным триггером для преступника. 88 — это знаковое число для неонацистов.

Видео © СК РФ

По данным телеграм-канала Mash, у убийцы могли быть сообщники: через 20 минут после начала бойни (в 10:32) некий Тамерлан прислал на школьную почту письмо о готовившемся нападении.

— Произошедшее не является терактом. В качестве единственной причины произошедшего прошу указать ненависть. Я не состою в экстремистских организациях, у меня нет политических требований", — написал отправитель, прикрепив файл с пометкой "Ненависть".

Видео © SHOT

По данным Росгвардии, Казанцев не оформлял разрешения на оружие. Оперативники сейчас пытаются выяснить, откуда у него такие пистолеты. Судя по всему, оружие целиком завезено извне либо его компоненты. Это пистолеты с удлинёнными стволами с резьбой для глушителя. Такие выпускали малыми сериями для спецподразделений в ГДР и Болгарии. В 90-х подобное оружие регулярно всплывало в криминальных сводках в странах бывшего СССР, в том числе и на Украине. Чтобы переделать травматический пистолет в боевой, нужны станки и квалификация.

Фото © LIFE SHOT

По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела: убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершённое общеопасным способом (2 ст. 105 УК РФ), и незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Дело находится на контроле центрального аппарата СК. В Удмуртской Республике уже объявлен траур по погибшим.

Авторы Станислав Сенькин