Ангелочек нацистов: как школьница Пташка стала снайпером "Азова" 21-летняя Екатерина Пташка Полищук, несмотря на возраст и милую внешность, уже давно состоит в рядах идейных нацистов. Кто она такая? 102178 102178 Коллаж © LIFE. Фото © VK / Kate Skin, © Shutterstock

Певица-русофоб с гранатомётом

В России о Екатерине Полищук (позывной Пташка) узнали во время осады завода "Азовсталь". Сидя там в катакомбах, она пела оды Мазепе с Бандерой, а также призывала убивать русских — всё это попало на видеоролики, выложенные в Сеть.

— И нас на бой благословит священный дух Мазепы, — пела Пташка, сжимая гранатомёт.

На этом видео Пташка поёт о том, что хочет убивать за "батьку" Бандеру. Видео © t.me / Андрій Білецький

— Прострелю колено всем, кто расшарит информацию, что я погибла. Всех переживу. Мы, Украина, будем жить вечно, — на другой записи Екатерина Полищук матерится и проклинает россиян.

С тех пор молодую неонацистку стали раскручивать западные таблоиды.

Пташка оскорбляет русских и призывает их убивать. Видео © t.me / Андрій Білецький

20 мая Екатерина Полищук сдалась в плен и следующие четыре месяца провела в СИЗО на территории Донбасса. На днях она дала интервью журналистам:

— Работала парамедиком. Я жалею только о том, что материлась на видео: мама увидела и ругалась, — врала Пташка. По материалам следствия, её учётная военная специальность — снайпер. Есть данные, что она убивала жителей Мариуполя, когда они выходили из домов за водой или к пунктам раздачи хлеба.

В четверг Пташку вместе с командирами и бойцами "Азова"* обменяли на пленных российских военных.

Школа нацистов

Екатерина Полищук родилась в тернопольском селе Сосновка. С юных лет ходила в так называмую Школу нациократии. Что это такое, однажды детально объяснил Андрей Билецкий, сооснователь праворадикальной партии "Нацкорпус" и националистического подразделения "Азов":

— Школа нациократии проходит раз в неделю, охватывая школьников и студентов. По форме это лекция или дискуссия по идеологическим темам: национальной экономике, расовому вопросу и антропологии. Также ученики регулярно вывозятся на сборы и силовые мероприятия. Ещё их обучают ораторскому искусству и как себя вести перед камерой. А курирует каждую молодёжную ячейку специально отобранный старшина.

Пташка со своим старшиной. Фото © t.me / Андрій Білецький

Старшиной для Екатерины Полищук стал некий Владислав Доцент Дутчак — историк, который пытается представить Запорожскую Сечь XVI века как демократическую прото-Украину. Почти все его воспитанники впоследствии присоединились к "Азову".

С таким наставником Пташка нашила себе шеврон с символикой "СС" уже в 12 лет. А спустя год она присоединилась к Майдану, где метала коктейли Молотова в "ватников".

Екатерина Пташка Полищук на националистическом митинге. Фото © ukr.net

Следующие несколько лет Полищук жила обычной жизнью. Встречалась с парнями, один из них был известным украинским рэпером Андреем NeSMOKE Тимочко. Работала диспетчером такси и официанткой "Бухта-бара" в Тернополе, трудилась администратором в киевской мотошколе Riders, училась на заочном отделении Тернопольского художественного профессионального колледжа по специальности "Академический вокал". Ещё она начинающая актриса, ей дали роль в украинской пьесе "Разлучённые тоже смеются", идущей на сцене нескольких провинциальных театров страны.







Когда началась СВО, старшина из Школы нациократии позвал свою ученицу на фронт. Екатерина Полищук записалась в "Азов"*. Есть и другая версия, которую рассказала её мать: якобы Пташка ещё год назад окончила медицинские курсы и тогда же, тайно, не рассказав ни родственникам, ни друзьям, сбежала на фронт.

Семья и недвижимость

— Она у меня молодчинка, я её очень-очень люблю. Моя дочь никого не убивала. Она же даже стрелять не умеет, — утверждает 47-летняя Светлана Полищук, мать карательницы. По профессии эта женщина — педагог.

Судя по соцсетям, Пташка воспитывалась без отца. У неё есть старший брат, 28-летний Роман Полищук. Он тоже учился в Школе нациократии и уже дорос до статуса старшины. Обращает внимание, что Екатерина с Романом выбрали себе одинаковую фейковую фамилию в профилях — Скин. Видимо, в честь скинхедов.

Слева — Светлана Полищук, мать. Справа — Роман Полищук, брат. Фото © patrioty.org.ua, © VK / Ромка Скін

Живут Полищуки небогато. У них два скромных дома в тернопольской деревне Сосновка на улице Гора под номерами 5 и 15. Также они владеют квартирой в старой панельке на бульваре Петлюры в Тернополе.

Стали ли разгром "Азова" и пленение для неё достаточно серьёзным уроком, покажет время. Если нет и она вернётся к прежней своей деятельности, её ждёт суровое и справедливое возмездие.

* Азов — террористическая организация, запрещена в РФ.

Екатерина Полищук вышла из плена. Фото © t.me / Андрій Білецький Почему Пташка примкнула к "Азову"*? 0 По ошибке — она ещё молодая и глупая Из неё уже воспитали идейного нациста Ей нравится романтика военного времени

Авторы Егор Пережогин