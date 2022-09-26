Замглавы МИД Рябков назвал линию противостояния России и США всё более тревожной

США пытаются всячески мобилизовать своих сателлитов на ещё более жёсткое противостояние с Россией, а сама же линия противостояния Вашингтона с Москвой становится более тревожной. Об этом в эфире Первого канала заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы занимаемся в прямом смысле слова управлением кризисом. Всё более острым и всё более тревожным поведением американцев приходится заниматься постоянно", — заявил Рябков.