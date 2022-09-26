Замглавы МИД Рябков назвал линию противостояния России и США всё более тревожной
США пытаются всячески мобилизовать своих сателлитов на ещё более жёсткое противостояние с Россией, а сама же линия противостояния Вашингтона с Москвой становится более тревожной. Об этом в эфире Первого канала заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы занимаемся в прямом смысле слова управлением кризисом. Всё более острым и всё более тревожным поведением американцев приходится заниматься постоянно", — заявил Рябков.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва не будет делать первых шагов для контактов с США и странами НАТО, однако всегда открыта к разговору с Западом.
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