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26 сентября, 13:15

Замглавы МИД Рябков назвал линию противостояния России и США всё более тревожной

США пытаются всячески мобилизовать своих сателлитов на ещё более жёсткое противостояние с Россией, а сама же линия противостояния Вашингтона с Москвой становится более тревожной. Об этом в эфире Первого канала заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы занимаемся в прямом смысле слова управлением кризисом. Всё более острым и всё более тревожным поведением американцев приходится заниматься постоянно", — заявил Рябков.

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Лавров обвинил США в желании превратить весь земной шар в свой "задний двор"

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва не будет делать первых шагов для контактов с США и странами НАТО, однако всегда открыта к разговору с Западом.

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Shutterstock

Артур Белкин

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