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Опубликовано 26 сентября 2022, 13:14
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В Мариуполе началось строительство филиала Нахимовского училища

Специалисты из России построят в Мариуполе филиал Нахимовского военно-морского училища. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

"Верховным главнокомандующим было поручено, и мы приступаем к строительству филиала Нахимовского военно-морского училища на территории города Мариуполь",приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Само учебное заведение расположено в Санкт-Петербурге. Сейчас оно имеет четыре филиала — во Владивостоке, Мурманске, Калининграде и Севастополе. В стенах училища будут готовить воспитанников к учёбе в военных университетах.

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин вручил ключи первым новосёлам в микрорайоне "Невский" в Мариуполе, который возводится военно-строительной компанией Минобороны РФ. В общей сложности в сентябре здесь будет сдано три дома.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Татьяна Миссуми
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