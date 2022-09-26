В Мариуполе началось строительство филиала Нахимовского училища
Специалисты из России построят в Мариуполе филиал Нахимовского военно-морского училища. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.
"Верховным главнокомандующим было поручено, и мы приступаем к строительству филиала Нахимовского военно-морского училища на территории города Мариуполь", — приводит его слова Донецкое агентство новостей.
Само учебное заведение расположено в Санкт-Петербурге. Сейчас оно имеет четыре филиала — во Владивостоке, Мурманске, Калининграде и Севастополе. В стенах училища будут готовить воспитанников к учёбе в военных университетах.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин вручил ключи первым новосёлам в микрорайоне "Невский" в Мариуполе, который возводится военно-строительной компанией Минобороны РФ. В общей сложности в сентябре здесь будет сдано три дома.
ТАСС / Валентин Спринчак