В Мариуполе началось строительство филиала Нахимовского училища

Специалисты из России построят в Мариуполе филиал Нахимовского военно-морского училища. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

"Верховным главнокомандующим было поручено, и мы приступаем к строительству филиала Нахимовского военно-морского училища на территории города Мариуполь", — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Само учебное заведение расположено в Санкт-Петербурге. Сейчас оно имеет четыре филиала — во Владивостоке, Мурманске, Калининграде и Севастополе. В стенах училища будут готовить воспитанников к учёбе в военных университетах.