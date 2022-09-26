ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 сентября 2022, 13:08

Несколько человек задержаны за призывы к экстремизму на референдуме в Запорожье

В Запорожской области задержаны несколько человек, призывавшие к экстремизму во время референдума о воссоединении региона с Россией. Об этом телеканалу "Россия 24" сообщил глава областной администрации Евгений Балицкий.

"У нас есть целый ряд задержанных, тех, кто призывал к экстремистским действиям, кто так или иначе, напрямую или косвенно участвовал в экстремистской деятельности. Эти люди сейчас задержаны, дальнейшую их судьбу будем определять уже посредством действующего у нас внутри законодательства", — сказал он.

В Донбассе оценили фейк об исчезающих чернилах на референдуме
В Донбассе оценили фейк об исчезающих чернилах на референдуме

Напомним, в дни референдума о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины Киев усилил попытки совершить провокации. В Мелитополе украинский диверсант, который погиб из-за своей ошибки при взрыве автомобиля, готовил целую серию терактов. А в дом главы УИК в Мелитопольском районе неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью.

BannerImage

ТАСС / Егор Алеев

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar