Несколько человек задержаны за призывы к экстремизму на референдуме в Запорожье

В Запорожской области задержаны несколько человек, призывавшие к экстремизму во время референдума о воссоединении региона с Россией. Об этом телеканалу "Россия 24" сообщил глава областной администрации Евгений Балицкий.

"У нас есть целый ряд задержанных, тех, кто призывал к экстремистским действиям, кто так или иначе, напрямую или косвенно участвовал в экстремистской деятельности. Эти люди сейчас задержаны, дальнейшую их судьбу будем определять уже посредством действующего у нас внутри законодательства", — сказал он.