Несколько человек задержаны за призывы к экстремизму на референдуме в Запорожье
В Запорожской области задержаны несколько человек, призывавшие к экстремизму во время референдума о воссоединении региона с Россией. Об этом телеканалу "Россия 24" сообщил глава областной администрации Евгений Балицкий.
"У нас есть целый ряд задержанных, тех, кто призывал к экстремистским действиям, кто так или иначе, напрямую или косвенно участвовал в экстремистской деятельности. Эти люди сейчас задержаны, дальнейшую их судьбу будем определять уже посредством действующего у нас внутри законодательства", — сказал он.
Напомним, в дни референдума о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины Киев усилил попытки совершить провокации. В Мелитополе украинский диверсант, который погиб из-за своей ошибки при взрыве автомобиля, готовил целую серию терактов. А в дом главы УИК в Мелитопольском районе неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью.
ТАСС / Егор Алеев