Частичная мобилизация в Якутии может завершиться на неделе

Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, как в регионе проходит частичная мобилизация. Губернатор отметил, что мероприятия по её проведению на завершающей стадии, добавив, что некоторые районы уже выполнили план.

"Есть ряд районов, по которым план частичной мобилизации уже выполнен, оттуда уже не призываются", — сказал Николаев в прямом эфире на телеканале "Россия 24".