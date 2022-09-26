Частичная мобилизация в Якутии может завершиться на неделе
Глава Якутии Николаев: Мобилизация в регионе может завершиться до четверга
Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, как в регионе проходит частичная мобилизация. Губернатор отметил, что мероприятия по её проведению на завершающей стадии, добавив, что некоторые районы уже выполнили план.
"Есть ряд районов, по которым план частичной мобилизации уже выполнен, оттуда уже не призываются", — сказал Николаев в прямом эфире на телеканале "Россия 24".
Губернатор также выразил уверенность, что в среду или четверг мероприятия по частичной мобилизации на территории республики будут полностью закончены.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
ТАСС / AP