Российская армия досрочно получила новую партию "Солнцепёков"

Научно-производственный концерн "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") передал Министерству обороны РФ новую партию тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк". Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба предприятия.

"Омский завод транспортного машиностроения продолжает поставлять боевую технику в российские войска. В рамках гособоронзаказа предприятие досрочно отгрузило Минобороны тяжёлые огнемётные системы — ТОС-1А", — говорится в сообщении.

Зарубежных аналогов у "Солнцепёка" нет. ТОС-1А имеет пакет направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с термобарическими боевыми частями. Головная часть такой ракеты выбрасывает в виде аэрозоля специальное горючее, затем получившееся облако детонирует, создавая объёмный взрыв с мощной ударной волной.