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26 сентября, 13:11

Российская армия досрочно получила новую партию "Солнцепёков"

"Уралвагонзавод" досрочно передал Минобороны партию огнемётных систем "Солнцепёк"

Научно-производственный концерн "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") передал Министерству обороны РФ новую партию тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк". Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба предприятия.

"Омский завод транспортного машиностроения продолжает поставлять боевую технику в российские войска. В рамках гособоронзаказа предприятие досрочно отгрузило Минобороны тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А", — говорится в сообщении.

Зарубежных аналогов у "Солнцепёка" нет. ТОС-1А имеет пакет направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с термобарическими боевыми частями. Головная часть такой ракеты выбрасывает в виде аэрозоля специальное горючее, затем получившееся облако детонирует, создавая объёмный взрыв с мощной ударной волной.

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Ранее "Ростех" пообещал в ближайшее время поставить новую партию истребителей Су-57 в ВКС России. По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, Су-57 находятся в высокой степени готовности и до конца этого года поступят в ВКС РФ.

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Wikipedia

Ирина Фальке

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