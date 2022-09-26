Власти Венгрии захотели узнать, что думает их народ о санкциях против России
Премьер Венгрии Орбан проанонсировал "национальные консультации", чтобы узнать мнение народа о санкциях
Власти Венгрии намерены узнать мнение своих граждан о целесообразности санкций Евросоюза против России. Об этом заявил на заседании парламента в понедельник премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Мы запустили национальные консультации, где венгерский народ может напрямую высказать свое мнение о санкциях, заявить, поддерживают ли они введение новых санкций или нет", — произнёс он с трибуны.
Орбан отметил, что официально демократия ставится на первое место среди других европейских ценностей, однако антироссийские санкции "были введены не демократическим образом", уверен политик. По словам венгерского премьера, санкционную риторику миру навязали "европейские элиты и брюссельские бюрократы", поэтому он гордится, что Венгрия стала первой страной в Европе, запустившей эту демократическую процедуру — национальные консультации.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит новые санкции Евросоюза против России, которые будут угрожать безопасности венгерской энергетики. А до этого он выражал мнение, что европейская политика санкций против России потерпела крах, так как экономика континента сейчас находится в рецессии.
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