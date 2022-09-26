Власти Венгрии захотели узнать, что думает их народ о санкциях против России

Власти Венгрии намерены узнать мнение своих граждан о целесообразности санкций Евросоюза против России. Об этом заявил на заседании парламента в понедельник премьер-министр страны Виктор Орбан.

"Мы запустили национальные консультации, где венгерский народ может напрямую высказать свое мнение о санкциях, заявить, поддерживают ли они введение новых санкций или нет", — произнёс он с трибуны.