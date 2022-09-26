США выделит почти полмиллиарда долларов на помощь украинским правоохранителям

США выделит 457,5 миллиона долларов в качестве дополнительной помощи правоохранительным органам и органам криминальной юстиции Украины. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Передаваемое нами защитное снаряжение, медицинские припасы и бронированные автомобили существенно снизили потери среди украинских гражданских лиц и их защитников", — отметил Блинкен.

Часть средств, по словам госсекретаря, пойдут на "документирование и расследование" преступлений, в которых киевский режим обвиняет Россию. В общей сложности Вашингтон выделил на помощь украинским полицейским, прокурорам и сотрудникам иных служб более 645 миллионов долларов.