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26 сентября, 13:05

США выделит почти полмиллиарда долларов на помощь украинским правоохранителям

В Госдепе заявили о выделении 457,5 млн долларов на помощь правоохранительным органам Украины

США выделит 457,5 миллиона долларов в качестве дополнительной помощи правоохранительным органам и органам криминальной юстиции Украины. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Передаваемое нами защитное снаряжение, медицинские припасы и бронированные автомобили существенно снизили потери среди украинских гражданских лиц и их защитников", — отметил Блинкен.

Часть средств, по словам госсекретаря, пойдут на "документирование и расследование" преступлений, в которых киевский режим обвиняет Россию. В общей сложности Вашингтон выделил на помощь украинским полицейским, прокурорам и сотрудникам иных служб более 645 миллионов долларов.

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Shutterstock

Артур Белкин

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