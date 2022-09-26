США выделит почти полмиллиарда долларов на помощь украинским правоохранителям
В Госдепе заявили о выделении 457,5 млн долларов на помощь правоохранительным органам Украины
США выделит 457,5 миллиона долларов в качестве дополнительной помощи правоохранительным органам и органам криминальной юстиции Украины. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Передаваемое нами защитное снаряжение, медицинские припасы и бронированные автомобили существенно снизили потери среди украинских гражданских лиц и их защитников", — отметил Блинкен.
Часть средств, по словам госсекретаря, пойдут на "документирование и расследование" преступлений, в которых киевский режим обвиняет Россию. В общей сложности Вашингтон выделил на помощь украинским полицейским, прокурорам и сотрудникам иных служб более 645 миллионов долларов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил от США зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. За это он поблагодарил американского лидера Джо Байдена.
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