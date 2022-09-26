Названы три симптома, при которых нужно срочно бежать к кардиологу
Терапевт Хухрев рассказал, при каких симптомах нужно бежать к кардиологу
Нужно срочно бежать к кардиологу при появлении следующих симптомов: боль в груди во время нагрузок, низкий пульс, сильное головокружение, рассказал "Москве 24" врач-терапевт Алексей Хухрев.
"Поднялся на этаж — заболело. Постоял две минутки — отпустило. Поднялся на другой этаж — ещё раз заболело. Это признак стенокардии напряжения", — пояснил Хухрев.
Насторожиться нужно, если сердце начинает биться с перебоями, появляется головокружение и ощущение скорой потери сознания. Все эти симптомы могут быть признаками аритмии. А пульс меньше 55 в покое днём при бодрствовании, который не усиливается от физической нагрузки, говорит о блокаде.
Ранее кардиолог Татьяна Романенко заявила, что одним из продуктов – лидеров по поддержанию здоровья сердца является курага. По её словам, причина кроется в высоком содержании калия. Сократимость сердца, сила сердечной мышцы, повышенное сердцебиение, наличие или отсутствие аритмии во многом определяет калий, отметила она.
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