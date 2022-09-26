Названы три симптома, при которых нужно срочно бежать к кардиологу

Нужно срочно бежать к кардиологу при появлении следующих симптомов: боль в груди во время нагрузок, низкий пульс, сильное головокружение, рассказал "Москве 24" врач-терапевт Алексей Хухрев.

"Поднялся на этаж — заболело. Постоял две минутки — отпустило. Поднялся на другой этаж — ещё раз заболело. Это признак стенокардии напряжения", — пояснил Хухрев.



Насторожиться нужно, если сердце начинает биться с перебоями, появляется головокружение и ощущение скорой потери сознания. Все эти симптомы могут быть признаками аритмии. А пульс меньше 55 в покое днём при бодрствовании, который не усиливается от физической нагрузки, говорит о блокаде.