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26 сентября, 13:02

Названы три симптома, при которых нужно срочно бежать к кардиологу

Терапевт Хухрев рассказал, при каких симптомах нужно бежать к кардиологу

Нужно срочно бежать к кардиологу при появлении следующих симптомов: боль в груди во время нагрузок, низкий пульс, сильное головокружение, рассказал "Москве 24" врач-терапевт Алексей Хухрев.

"Поднялся на этаж заболело. Постоял две минутки отпустило. Поднялся на другой этаж ещё раз заболело. Это признак стенокардии напряжения", — пояснил Хухрев.

Насторожиться нужно, если сердце начинает биться с перебоями, появляется головокружение и ощущение скорой потери сознания. Все эти симптомы могут быть признаками аритмии. А пульс меньше 55 в покое днём при бодрствовании, который не усиливается от физической нагрузки, говорит о блокаде.

Названы самые полезные для сердца продукты

Названы самые полезные для сердца продукты

Ранее кардиолог Татьяна Романенко заявила, что одним из продуктов – лидеров по поддержанию здоровья сердца является курага. По её словам, причина кроется в высоком содержании калия. Сократимость сердца, сила сердечной мышцы, повышенное сердцебиение, наличие или отсутствие аритмии во многом определяет калий, отметила она.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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