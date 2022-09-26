От неправильного прикуса до гипоксии мозга: Чем опасен для ребёнка сон с открытым ртом

Сон с открытым ртом повышает опасность развития простудных заболеваний у детей, а также может спровоцировать гипоксию головного мозга, рассказала "Газете.ru" педиатр, старший медицинский консультант "Теледоктор24" Мария Мамедова. По её словам, когда ребёнок не дышит носом, повышается риск попадания в организм через дыхательные пути вирусов и бактерий, что провоцирует более частую заболеваемость ОРВИ. Также сон с открытым ртом может закончиться для ребёнка стоматологическими проблемами.

"Язык опускается вниз вместе с нижней челюстью, а верхняя не получает достаточного давления, таким образом нарушается её развитие — она остаётся узкой. При этом нижняя часть подбородка двигается ещё больше назад. Так формируется дистальный прикус. В свою очередь губы не смыкаются и не оказывают нужного давления на зубной ряд. В результате передние зубы отклоняются вперёд", — рассказала Мамедова.

Нарушение носового дыхания влияет и на поведение ребёнка, отметила врач. Не получая достаточно кислорода, он становится более апатичным, вялым и капризным.