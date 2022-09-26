Нутрициолог назвала три модные диеты, которые на деле крайне опасны

Люди, сидящие на диетах, в большинстве случаев теряют вес из-за дефицита калорий. Как только худеющие возвращаются к привычному питанию, начинают переедать, возможно, неосознанно просто пытаются восстановить баланс, компенсировать потерянное. В лучшем случае человек вновь набирает килограммы, с которыми только расстался, в худшем — гробит здоровье. Какие новомодные диеты не только не помогают в похудении, но и вредят организму, раскрыла член Ассоциации нутрициологов, консультант по питанию с 10-летним опытом Татьяна Ширкова.

Кетодиета — диета высокого риска

Многие сторонники кетодиеты молчат о том, что питание по принципу "больше животных жиров, минимум углеводов" увеличивает риск развития рака толстой кишки. Фото © Pixabay / healthguru

В основе кетодиеты — сведение к минимуму количества потребляемых углеводов, рацион в основном состоит из продуктов с высоким процентом животных жиров. Уже через несколько дней такой диеты организм входит в состояние кетоза — это запасной механизм получения энергии. В печени при расщеплении жиров — наших собственных и из пищи — образуются кетоны, за счёт этого вес уходит. У людей, сидящих на кетодиете, значительно увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а ещё возникают проблемы с почками и печенью.

Это не говоря уже о запорах и повышенном риске развития рака толстой кишки из-за отсутствия клетчатки и дисбаланса микробиомы кишечника, а как следствие — воспалении, аллергии и аутоиммунных заболеваниях Татьяна Ширкова Член Ассоциации нутрициологов, ведущая программы по коррекции веса и оздоровлению

Белковая диета отравляет организм

Во время белковой диеты происходит отравление организма за счёт появления в нём аммиака. Фото © Shutterstock

Главный постулат белковой диеты — полное исключение простых углеводов. Человек, рацион которого на 60% состоит из белков, испытывает те же проблемы, что и худеющий на кетодиете, только к ним добавляется ещё и отравление организма. Конечным продуктом процесса разбора белка на аминокислоты является аммиак, в больших количествах это яд, сильно отравляющий организм.

Голодание больше трёх дней — рискованная затея

Через три дня без еды запасы гликогена в организме иссякают, в результате худеющие начинают испытывать сильную слабость и головокружения. Фото © Shutterstock

Люди, прибегающие к длительному голоданию, испытывают головокружения, сильную слабость — организм сбоит. Если не есть три дня, ничего страшного не произойдёт, но вот у тех, кто отказывается от пищи на долгий срок, кончается запас гликогена. Как результат: неоткуда брать энергию для поддержания жизнеспособности клеток и тем более для очищения организма от токсинов и шлаков, пишет "Газета.ru".