Венгрия не поддержит новые санкции Евросоюза против России
Глава МИД Сийярто: Венгрия не поддержит новые санкции Евросоюза против России
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит новые санкции Евросоюза против России, которые будут угрожать безопасности венгерской энергетики.
"Хочу подчеркнуть, что у Венгрии есть красная линия в этом вопросе: мы не поддержим, как не поддерживали ранее, какие-либо санкции, которые бы создали угрозу для безопасности нашей системы энергообеспечения. <...> Поэтому мы не поддержим никакие санкции, касающиеся проектирования, строительства и последующего обслуживания объектов", — заявил Сийярто во время 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
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Ранее глава венгерского внешнеполитического ведомства заявил, что европейская политика санкций против России потерпела крах, так как экономика континента сейчас находится в рецессии.
ТАСС / Валерий Шарифулин