Психолог назвала возможные мотивы убийцы в школе в Ижевске

К стрельбе в школе № 88 в Ижевске убийцу могли подтолкнуть, в частности, действия третьей стороны. О возможных мотивах напавшего рассказала психолог, генеральный директор консультационно-тренировочного центра "Фактор роста" Любовь Беляева в беседе с газетой "Петербургский дневник".

"Нехорошие тенденции, связанные со стрельбой в учебных заведениях, которые начались несколько лет назад, — это отдельное явление, то вспыхивающее, то затихающее. Суть этого явления в том, что люди, которые сталкивались с проблемами, например травлей одноклассников, таким образом проявляют свою потребность в значимости и особом внимании. Есть люди, склонные к саморазрушению и деструктивному поведению", — объяснила психолог.

Беляева считает, что к трагедии могли привести действия третьей стороны, которая заинтересована в дестабилизации ситуации в регионе и стране. В числе причин психолог назвала и общий негативный фон, в котором находятся люди.