Психолог назвала возможные мотивы убийцы в школе в Ижевске
Психолог Беляева: К трагедии в ижевской школе могли привести действия третьей стороны
К стрельбе в школе № 88 в Ижевске убийцу могли подтолкнуть, в частности, действия третьей стороны. О возможных мотивах напавшего рассказала психолог, генеральный директор консультационно-тренировочного центра "Фактор роста" Любовь Беляева в беседе с газетой "Петербургский дневник".
"Нехорошие тенденции, связанные со стрельбой в учебных заведениях, которые начались несколько лет назад, — это отдельное явление, то вспыхивающее, то затихающее. Суть этого явления в том, что люди, которые сталкивались с проблемами, например травлей одноклассников, таким образом проявляют свою потребность в значимости и особом внимании. Есть люди, склонные к саморазрушению и деструктивному поведению", — объяснила психолог.
Беляева считает, что к трагедии могли привести действия третьей стороны, которая заинтересована в дестабилизации ситуации в регионе и стране. В числе причин психолог назвала и общий негативный фон, в котором находятся люди.
Чтобы не поддаваться напряжению, специалист советует обращаться к проверенным источникам информации. По её словам, стоит использовать те ресурсы, которые помогают адаптироваться к изменениям. Не стоит также забывать ставить цели и задачи, которые можно реализовать в текущих условиях. Специалист предупредила, что "бесконечное потребление информационного контента, который "раскачивает", имеет свойство лишать нас устойчивости".
Напомним, в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики баррикадировались в классах. В результате атаки погибло 13 человек, среди них семь детей. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть". Известно, что убийца состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.
ТАСС / Ильяс Бекмансуров