Москвич прошёл пешком 30 километров, чтобы попасть в Казахстан
Москвич Артём С. вынужден был на своих двоих преодолеть 30 километров, чтобы пересечь границу с Казахстаном в районе посёлка Акбулак в Оренбургской области, пишет "Газета.ru". На это он потратил восемь часов. Мужчина пересёк границу 25 сентября и сейчас находится в Актобе.
"Я прилетел на самолёте в Оренбург, оттуда взял машину. Таксист меня высадил в тридцати километрах от границы. Дальше проехать невозможно даже по встречке — фуры закрывают дорогу. Я шёл пешком восемь часов, очень устал, ноги гудят. Но саму границу пересёк всего за два часа", — рассказал Артём.
Он также сообщил, что на границе с Казахстаном в Оренбургской области много народу. Пограничный контроль проходит на улице около маленькой будки. Ещё один пограничник сторожит очередь. Людей пропускают по 10–15 человек. Самая распространённая указываемая причина прибытия — туризм. Те, кто пересекает границу, сразу находят трансфер до места назначения. При этом таксисты работают в связке с администраторами гостиниц, которые под завязку забиты российскими туристами.
Ранее Федеральная служба безопасности РФ по Республике Северная Осетия – Алания направила бронетранспортёр в село и к контрольно-пропускному пункту Верхний Ларс. Техника выдвинулась на тот случай, если "резервисты захотят прорвать пункт пропуска".
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