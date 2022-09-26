Казаки "Дона" уничтожили роту украинских солдат и отбили наступление ВСУ под Александровкой
Бойцы подразделения "Листань" казачьей бригады "Дон" в период с 10 по 25 сентября остановили наступление войск ВСУ под Александровкой Херсонской области. Об этом сообщается в телеграм-канале казачьего отряда "Дон".
В ходе столкновения под Александровкой казаки уничтожили четыре БМП и роту украинских солдат. После таких потерь оставшиеся подразделения противника отступили, пытаясь укрыться от артиллерийского огня.
Успехов казаки "Дона" добились и в Киселёвке. Там был уничтожен танк ВСУ, рота солдат и подавлены огневые точки противника. Это позволило войскам ВС РФ вернуть ранее утерянные позиции, отметили в бригаде.
"Казаки продолжают наращивать боевую активность и ждут приказа Верховного главнокомандующего пойти в наступление! Победа будет за нами!" — пишут казаки "Дона".
Также в Министерстве обороны в понедельник сообщили, что российские войска нанесли удар по бригаде ВСУ во время совещания командования. Кроме того, выведено из строя восемь единиц специальной военной техники, уничтожено до 25 украинских военнослужащих, более 40 получили ранения.
Telegram / Атаман