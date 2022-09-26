Казаки "Дона" уничтожили роту украинских солдат и отбили наступление ВСУ под Александровкой

Бойцы подразделения "Листань" казачьей бригады "Дон" в период с 10 по 25 сентября остановили наступление войск ВСУ под Александровкой Херсонской области. Об этом сообщается в телеграм-канале казачьего отряда "Дон".

В ходе столкновения под Александровкой казаки уничтожили четыре БМП и роту украинских солдат. После таких потерь оставшиеся подразделения противника отступили, пытаясь укрыться от артиллерийского огня.

Успехов казаки "Дона" добились и в Киселёвке. Там был уничтожен танк ВСУ, рота солдат и подавлены огневые точки противника. Это позволило войскам ВС РФ вернуть ранее утерянные позиции, отметили в бригаде.

"Казаки продолжают наращивать боевую активность и ждут приказа Верховного главнокомандующего пойти в наступление! Победа будет за нами!" — пишут казаки "Дона".