Названа минимальная сумма, которую будут получать призванные по мобилизации
Военком Московской области Астахов заявил, что мобилизованные граждане будут получать от 135 тысяч в месяц
Минимальное денежное довольствие для граждан, попавших под частичную мобилизацию, составит 135 тысяч рублей в месяц. Такую сумму назвал военный комиссар Московской области Алексей Астахов на совещании с губернатором Андреем Воробьёвым. Он пояснил, что есть ещё дополнительные надбавки, связанные с условиями прохождения службы, а также страховые выплаты.
"Денежное содержание мобилизованных военнослужащих, которые проходят службу в зоне специальной военной операции, составляет у рядового — от 135 тысяч, у прапорщиков и офицеров — от 150–200 тысяч рублей", — сказал Астахов.
Он напомнил и о дополнительных выплатах за участие в атакующих действиях, а также премиальных за уничтоженную технику противника.
Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали здесь.
ТАСС / Юрий Смитюк