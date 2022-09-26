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Регион
Опубликовано 26 сентября 2022, 11:49
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Названа минимальная сумма, которую будут получать призванные по мобилизации

Военком Московской области Астахов заявил, что мобилизованные граждане будут получать от 135 тысяч в месяц

Минимальное денежное довольствие для граждан, попавших под частичную мобилизацию, составит 135 тысяч рублей в месяц. Такую сумму назвал военный комиссар Московской области Алексей Астахов на совещании с губернатором Андреем Воробьёвым. Он пояснил, что есть ещё дополнительные надбавки, связанные с условиями прохождения службы, а также страховые выплаты.

"Денежное содержание мобилизованных военнослужащих, которые проходят службу в зоне специальной военной операции, составляет у рядового — от 135 тысяч, у прапорщиков и офицеров — от 150–200 тысяч рублей", сказал Астахов.

Он напомнил и о дополнительных выплатах за участие в атакующих действиях, а также премиальных за уничтоженную технику противника.

Какие региональные доплаты получат мобилизованные
Какие региональные доплаты получат мобилизованные

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали здесь.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Марина Калегина
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