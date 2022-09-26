Названа минимальная сумма, которую будут получать призванные по мобилизации

Минимальное денежное довольствие для граждан, попавших под частичную мобилизацию, составит 135 тысяч рублей в месяц. Такую сумму назвал военный комиссар Московской области Алексей Астахов на совещании с губернатором Андреем Воробьёвым. Он пояснил, что есть ещё дополнительные надбавки, связанные с условиями прохождения службы, а также страховые выплаты.

"Денежное содержание мобилизованных военнослужащих, которые проходят службу в зоне специальной военной операции, составляет у рядового — от 135 тысяч, у прапорщиков и офицеров — от 150–200 тысяч рублей", — сказал Астахов.