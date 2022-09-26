В 55 городах России стартовал седьмой Ресторанный фестиваль

Российский ресторанный фестиваль стартует в эти дни в 55 городах страны и продлится до 10 октября, а для всех его гостей будут действовать скидки на отели, а также работать гиды в разных городах. Об этом заявил основатель РРФ Александр Сысоев.

"Седьмой фестиваль станет важным событием для тех, кто путешествует по стране. Отличные гиды по каждому из 55 городов, скидки на отели и больше 800 ресторанов, которые ещё активнее используют локальные продукты. Нашей стране есть чем гордиться, и РРФ это вновь докажет", — заявил Сысоев.

Для всех гостей ресторанов-участников будут представлены дегустационные сеты одной из трёх ценовых категорий: за 1090, 1690 или 2590 рублей. Стоимость каждое заведение будет определять самостоятельно. Сопровождаться подачи блюд будут винами от компании LUDING, которая является партнёром РРФ. Гостей также ждут онлайн-фестиваль фильмов, посвящённых гастрономии, плейлисты ресторанов о еде, советы от критиков, рецепты и многое другое.