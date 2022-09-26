Все матчи КХЛ в понедельник начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в школе Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На понедельник в КХЛ запланировано шесть матчей. Они пройдут в Екатеринбурге, Магнитогорске, Череповце, Ярославле, Санкт-Петербурге и Москве.