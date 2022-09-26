Все матчи КХЛ в понедельник начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в школе
Все матчи КХЛ в понедельник начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в школе Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
На понедельник в КХЛ запланировано шесть матчей. Они пройдут в Екатеринбурге, Магнитогорске, Череповце, Ярославле, Санкт-Петербурге и Москве.
"26 сентября в Ижевске произошло вооружённое нападение на школу № 88. В результате стрельбы среди погибших и пострадавших есть дети. КХЛ выражает соболезнования родным и близким погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Все матчи КХЛ и МХЛ 26 сентября начнутся с минуты молчания в память жертв этой трагедии", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики забаррикадировались в классах. В результате атаки погибло 13 человек, среди них — семь детей. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника — он покончил с собой.
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