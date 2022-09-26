"Рискует нашими жизнями": Британцы назвали Трасс идиоткой из-за того, что она "дразнит Путина"

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс рискует жизнями подданных Королевства и находится "не в себе", призывая игнорировать "угрозы" российского президента Владимира Путина. Такое мнение выразили читатели издания Daily Mail.

"Путин думает, что она идиотка. Он прав", — отметил один из пользователей.

По мнению другого комментатора, Трасс лишь повторяет то, что от неё хотят слышать в США, и полностью игнорирует интересы Великобритании подобными заявлениями.

"Я хочу, чтобы она перестала дразнить Путина!" — добавил ещё один пользователь.

Некоторые комментаторы и вовсе начинают гадать, когда они смогут избавиться от Трасс, даже несмотря на то, что на свой пост она заступила совсем недавно.

"Путин, кажется, всегда говорит прямо, имеет в виду то, что говорит. Она плохо разбирается в характерах и рискует нашими жизнями", — подчеркнул другой читатель портала.