"Рискует нашими жизнями": Британцы назвали Трасс идиоткой из-за того, что она "дразнит Путина"
Читатели Daily Mail раскритиковали Трасс из-за призыва игнорировать "угрозы" Путина
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс рискует жизнями подданных Королевства и находится "не в себе", призывая игнорировать "угрозы" российского президента Владимира Путина. Такое мнение выразили читатели издания Daily Mail.
"Путин думает, что она идиотка. Он прав", — отметил один из пользователей.
По мнению другого комментатора, Трасс лишь повторяет то, что от неё хотят слышать в США, и полностью игнорирует интересы Великобритании подобными заявлениями.
"Я хочу, чтобы она перестала дразнить Путина!" — добавил ещё один пользователь.
Некоторые комментаторы и вовсе начинают гадать, когда они смогут избавиться от Трасс, даже несмотря на то, что на свой пост она заступила совсем недавно.
"Путин, кажется, всегда говорит прямо, имеет в виду то, что говорит. Она плохо разбирается в характерах и рискует нашими жизнями", — подчеркнул другой читатель портала.
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала Запад игнорировать "угрозы", исходящие от Владимира Путина, а также продолжать вводить санкции против России и активно поддерживать Украину.
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