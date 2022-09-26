Глава Запорожья Балицкий вступил в "Единую Россию" и получил партийный билет

Глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий вступил в партию "Единая Россия" и получил партийный билет. Об этом он сообщил в "Телеграме".

"Сегодня для меня ещё один значимый день: получил партийный билет "Единой России", — пишет Балицкий.

Документ ему лично вручил первый заместитель председателя Совфеда РФ, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Церемония состоялась на избирательном участке в Мелитополе, где партбилет сегодня также получила глава администрации города Галина Данильченко.