Глава Запорожья Балицкий вступил в "Единую Россию" и получил партийный билет
Глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Фото © Telegram / "Единая Россия"
Глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий вступил в партию "Единая Россия" и получил партийный билет. Об этом он сообщил в "Телеграме".
"Сегодня для меня ещё один значимый день: получил партийный билет "Единой России", — пишет Балицкий.
Документ ему лично вручил первый заместитель председателя Совфеда РФ, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Церемония состоялась на избирательном участке в Мелитополе, где партбилет сегодня также получила глава администрации города Галина Данильченко.
Ранее сегодня сообщалось, что глава региона проголосовал на референдуме по вхождению Запорожья в состав России. Балицкий отметил, что жители области переживают исторический момент, ведь Запорожье возвращается домой.