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26 сентября, 12:14

Глава Запорожья Балицкий вступил в "Единую Россию" и получил партийный билет

<p>Глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Фото © Telegram /<a href="https://t.me/er_molnia" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Единая Россия"</a></p>

Глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Фото © Telegram / "Единая Россия"

Глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий вступил в партию "Единая Россия" и получил партийный билет. Об этом он сообщил в "Телеграме".

"Сегодня для меня ещё один значимый день: получил партийный билет "Единой России", — пишет Балицкий.

Документ ему лично вручил первый заместитель председателя Совфеда РФ, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Церемония состоялась на избирательном участке в Мелитополе, где партбилет сегодня также получила глава администрации города Галина Данильченко.

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Ранее сегодня сообщалось, что глава региона проголосовал на референдуме по вхождению Запорожья в состав России. Балицкий отметил, что жители области переживают исторический момент, ведь Запорожье возвращается домой.

Ирина Фальке

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