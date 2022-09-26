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Регион
Опубликовано 26 сентября 2022, 12:14
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Глава Запорожья Балицкий вступил в "Единую Россию" и получил партийный билет

Глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Фото © Telegram / "Единая Россия"

Глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Фото © Telegram / "Единая Россия"

Глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий вступил в партию "Единая Россия" и получил партийный билет. Об этом он сообщил в "Телеграме".

"Сегодня для меня ещё один значимый день: получил партийный билет "Единой России", — пишет Балицкий.

Документ ему лично вручил первый заместитель председателя Совфеда РФ, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Церемония состоялась на избирательном участке в Мелитополе, где партбилет сегодня также получила глава администрации города Галина Данильченко.

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Ранее сегодня сообщалось, что глава региона проголосовал на референдуме по вхождению Запорожья в состав России. Балицкий отметил, что жители области переживают исторический момент, ведь Запорожье возвращается домой.

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Ирина Фальке
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