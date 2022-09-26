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Опубликовано 26 сентября 2022, 12:09

"Единая Россия" возьмёт шефство над семьями военных, убывших на Украину

"Единая Россия" начнёт помогать семьям российских военных, об этом говорится в телеграм-канале партии. Так, в приёмных организации откроются центры помощи таким родственникам, где они смогут получить правовую, бытовую и информационную поддержку. По словам Анны Кузнецовой, замсекретаря генсовета "Единой России", партии поступает множество обращений по самым разным вопросам.

"Наши общественные приёмные получают множество обращений по самым разным вопросам: начиная с уточнения критериев мобилизации и заканчивая нарушениями, с которыми сталкиваются люди, семьи с детьми. Много конкретных ситуаций, которые требуют индивидуального подхода, включая вопросы семей с детьми, в том числе многодетных, с детьми с инвалидностью", сообщила политик и добавила, что все такие случаи отрабатываются в координации с Минобороны и региональными властями.

Названа минимальная сумма, которую будут получать призванные по мобилизации
Названа минимальная сумма, которую будут получать призванные по мобилизации

Ранее Лайф писал, что курганские пограничники не выпускают в Казахстан мужчин, подходящих под критерии частичной мобилизации. Таких граждан просят обратиться в военкоматы.

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Матвей Шандрыголов
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