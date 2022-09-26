В кабмине поддержали законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности сегодня официально поддержала инициативу об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии. Об этом сообщил в телеграм-канале в понедельник один из авторов законопроекта, глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности сегодня официально поддержала наш законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Все высказанные замечания мы с коллегами уже отработали, они будут учтены при внесении инициативы в Госдуму", — написал он.