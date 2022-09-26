В кабмине поддержали законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды
Хинштейн: Правительственная комиссия официально поддержала законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности сегодня официально поддержала инициативу об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии. Об этом сообщил в телеграм-канале в понедельник один из авторов законопроекта, глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности сегодня официально поддержала наш законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Все высказанные замечания мы с коллегами уже отработали, они будут учтены при внесении инициативы в Госдуму", — написал он.
В пояснительной записке к документу говорится, что публичное одобрение и формирование привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений опасно не только для детей и ещё не способной критически мыслить молодёжи, но и для общества в целом, поскольку несёт угрозу демографическому росту и экономическому развитию страны. Кроме того, такая пропаганда впрямую противоречит нормам, закреплённым в новой редакции Конституции РФ. Именно поэтому законодатели предлагают запретить любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в публичном поле, безотносительно возраста. Сейчас же она запрещена только среди детей.
Ранее Министерство юстиции подготовило положительный отзыв на законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии. Сообщалось, что тема запрета пропаганды ЛГБТ может быть обсуждена на слушаниях в Госдуме уже 10 октября.
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