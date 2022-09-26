Матчи 11-го тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания

Матчи 11-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших при стрельбе в школе Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В матчах, которые пройдут с 1 по 3 октября, футболисты выйдут на поле в траурных повязках. Центральной в туре будет встреча в Санкт-Петербурге между "Зенитом" и "Ростовом", занимающими в таблице первое и второе места соответственно. Игра запланирована на воскресенье, 2 октября.