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26 сентября, 12:11

Матчи 11-го тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания

Матчи 11-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших при стрельбе в школе Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В матчах, которые пройдут с 1 по 3 октября, футболисты выйдут на поле в траурных повязках. Центральной в туре будет встреча в Санкт-Петербурге между "Зенитом" и "Ростовом", занимающими в таблице первое и второе места соответственно. Игра запланирована на воскресенье, 2 октября.

Все матчи КХЛ в понедельник начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в школе

Все матчи КХЛ в понедельник начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в школе

Напомним, ранее стало известно, что в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики баррикадировались в классах. В результате атаки погибло 13 человек, среди них — семь детей. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой.

Обложка ©

Shutterstock

Роман Фейгин
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