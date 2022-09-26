Депутат Занко: Воспоминания ветеранов ВОВ — бесценные доказательства зверств нацистов

В Ленинградской области прошло третье судебное заседание о признании факта геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, на котором в качестве свидетелей выступили ветераны и узники концлагерей. Их воспоминания — бесценные доказательства зверств нацистов, отметила зампредседателя комитета Госдумы Ольга Занко.

Так, в ходе заседания выступил родившийся в 1942 году в концлагере у Данцига Иван Мельников. Он поделился воспоминаниями своего старшего брата Владимира о жизни в военное время и зверствах нацистов.

"Вся семья проживала на территории Ленобласти в селе Межно. Брат помнит, как звучали стоны, как скидывали трупы военнопленных в реку Оредеж, как нацисты казнили тех, кто смел их ослушаться. Они вместе с друзьями передавали продукты питания через решётку военнопленным, за это нацисты их били", — рассказал свидетель.

А Нина Кожарская поделилась воспоминаниями о жизни в детском концлагере в Вырице, когда за малейший проступок ребят сажали в карцер — сырой подвал, полный крыс. Кроме того, она рассказала, как нацисты брали у детей кровь для своих солдат. При этом её слова подтвердила Вера Шефтер, которая была отправлена в концлагерь вместе с матерью, сестрой и братом.

"Нацисты сломали мне жизнь и испортили здоровье. До сих пор у меня на руке остались шрамы после того, как они брали у меня кровь. Только позже я узнала, что у меня первая группа крови, универсальная, которая так нужна была нацистам, поэтому и кормили они меня чуточку лучше. Я помню всё: как нас везли, как скот, в вагонах на работы, унижали, издевались. Эти воспоминания со мной навсегда", — рассказала она сквозь слёзы.

Как отметила Занко, всем присутствующим в зале суда было сложно сдержать эмоции, ведь рассказы тех, кто лично пережил издевательства нацистов, слушать очень тяжело. В ходе заседания также звучали истории о том, как людей унижали и покупали взрослых и детей, словно рабов на рынке. Кроме того, к делу был приобщён уникальный документальный фильм, снятый в Ленинградской области в 80-х годах.

"Вот что значит геноцид, вот что значит нацизм. Вот против чего мы боремся сейчас. Сегодня в Ижевске неизвестный устроил стрельбу в школе. Он был одет в чёрную майку с нацистской символикой. Мы помним Аллею ангелов в Донбассе. Нацизм не должен возродиться", — заявила депутат.