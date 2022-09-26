После референдума Донбасс получит перспективы стабильного развития, заявил политолог

Несмотря на все сложности, жители ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей считают своим долгом отдать голос в ходе референдумов о вхождении территорий в состав России. Этот факт вызывает невероятное восхищение, отметил политолог Александр Дудчак в беседе с RT.

"Вызывает восхищение и гордость тот факт, что, невзирая на то что происходит, люди считают своим долгом проявить свою волю и выразить своё мнение", — заявил эксперт.

Дудчак выразил уверенность, что освобождённые территории присоединятся к России и получат "перспективы стабильного развития в составе великой державы".