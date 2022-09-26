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26 сентября, 13:11

После референдума Донбасс получит перспективы стабильного развития, заявил политолог

Политолог Дудчак: После референдума регионы получат перспективы стабильного развития

Несмотря на все сложности, жители ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей считают своим долгом отдать голос в ходе референдумов о вхождении территорий в состав России. Этот факт вызывает невероятное восхищение, отметил политолог Александр Дудчак в беседе с RT.

"Вызывает восхищение и гордость тот факт, что, невзирая на то что происходит, люди считают своим долгом проявить свою волю и выразить своё мнение", — заявил эксперт.

Дудчак выразил уверенность, что освобождённые территории присоединятся к России и получат "перспективы стабильного развития в составе великой державы".

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Кстати, ранее Лайф писал, что референдумы о вхождении ДНР и ЛНР в состав России признаны состоявшимися. Так, явка участников голосования в Донецкой Народной Республике только за первые два дня превысила 55%. Жители Донбасса и освобождённых территорий могут также проголосовать на 11 участках, открытых в Подмосковье, подробности можно узнать по телефону: 8 (800) 550-97-44.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Николь Вербер

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