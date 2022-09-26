"Россия как родная мама": Жительница ДНР выразила надежду на скорое воссоединение с РФ

Пришедшие на референдум жители Донецкой Народной Республики ждут скорейшего присоединения региона к России. Об этом телеканалу "360" рассказали дончане на избирательном участке, куда пришли, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны ВСУ.

"В Россию — это как к родной маме под мышку. Я, когда получила российский паспорт, прыгала как ребёнок. А теперь я хочу домой", — разрыдалась одна из жительниц ДНР.

Другой избиратель подчеркнул, что этого события здесь ждали восемь лет и что Украина, которая их "не любила никогда", уже надоела. "Спасибо, что Россия приняла нас в свой дом", — заявила молодая мама, пришедшая также отдать свой голос.