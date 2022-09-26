"Россия как родная мама": Жительница ДНР выразила надежду на скорое воссоединение с РФ
Жительница ДНР надеется на скорое воссоединение республики с "родной мамой" — Россией
Пришедшие на референдум жители Донецкой Народной Республики ждут скорейшего присоединения региона к России. Об этом телеканалу "360" рассказали дончане на избирательном участке, куда пришли, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны ВСУ.
"В Россию — это как к родной маме под мышку. Я, когда получила российский паспорт, прыгала как ребёнок. А теперь я хочу домой", — разрыдалась одна из жительниц ДНР.
Другой избиратель подчеркнул, что этого события здесь ждали восемь лет и что Украина, которая их "не любила никогда", уже надоела. "Спасибо, что Россия приняла нас в свой дом", — заявила молодая мама, пришедшая также отдать свой голос.
Ранее Лайф сообщал, что референдумы о вхождении ДНР и ЛНР в состав России признаны состоявшимися. Так, явка участников голосования в Донецкой Народной Республике только за первые два дня превысила 55%. Жители Донбасса и освобождённых территорий могут также проголосовать на 11 участках, открытых в Подмосковье, подробности можно узнать по телефону: 8 800 550-97-44.
Телеканал "360"