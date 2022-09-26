"Надеюсь, получится": Федун пожелал успехов новому руководству "Спартака"

"Надеюсь, что у нового совета директоров получится успешно руководить клубом. Желаю им успехов", — сказал Федун.

На данный момент "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. В десяти турах команда испанского специалиста Гильермо Абаскаля набрала 19 очков.

Ранее Лайф сообщал, что Леонид Федун уходит из "Спартака", которым владел 18 лет. За это время клуб по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России по футболу. Произошло это после того, как владельцем красно-белых стала компания "ЛУКойл", выкупившая 100% акций клуба.