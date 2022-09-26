Туроператор рассказал о случаях "разворота" россиян пограничниками перед рейсом

В Ассоциации туроператоров России рассказали, что купившие туры в Anex Tour, Pegas Touristik, "Интурист", "Русский экспресс", PAC Group и "Пакс" не сталкивались с запретом на выезд из РФ после объявления частичной мобилизации. При этом некоторые случаи были зафиксированы.

"С момента объявления частичной мобилизации никто из клиентов [вышеперечисленных компаний] не лишился запланированного отдыха по причине внезапного "разворота" пограничниками", — говорится в сообщении.

Cтолкнулись с запретом на выезд некоторые покупатели туров Space Travel: запрет касался молодых людей в возрасте 25–30 лет и был связан с их наличием в списках на мобилизацию. Чтобы не опоздать на рейс из-за долгой беседы с офицером погранслужбы, приезжать в аэропорт лучше за несколько часов до вылета с уже распечатанными важными документами (билеты и т.д.), советует гендиректор Space Travel Артур Мурадян.

При этом растёт число аннулирования путёвок — россияне, в том числе и те, кто не получал повестку, отменяют туры даже на более поздние даты. До официальных разъяснений федеральных органов власти туроператоры намерены действовать в вопросах аннулирования строго по закону. Так, в случае отсутствия повестки при отказе от тура понесённые расходы будут удержаны.

"Например, сейчас многие зарубежные авиакомпании и отельеры уже заявили, что будут рассматривать каждый случай такого отказа "в индивидуальном порядке" с запросом большого пакета документов", — сказал он.