В Казахстане опровергли информацию о закрытии КПП на границе с Россией

В Комитете Государственной безопасности Казахстана (КНБ) заявили, что все пограничные пункты пропуска на российско-казахской границе работают штатно. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале. Ранее в Сети распространялась информация о якобы закрытии КПП на границе между двумя странами.

"Пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными договорами", — сообщили в ведомстве и добавили, что не получали от российской стороны уведомлений о каких-либо ограничениях.