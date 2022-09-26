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26 сентября, 13:52

В Казахстане опровергли информацию о закрытии КПП на границе с Россией

В Комитете Государственной безопасности Казахстана (КНБ) заявили, что все пограничные пункты пропуска на российско-казахской границе работают штатно. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале. Ранее в Сети распространялась информация о якобы закрытии КПП на границе между двумя странами.

"Пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными договорами", сообщили в ведомстве и добавили, что не получали от российской стороны уведомлений о каких-либо ограничениях.

К КПП Верхний Ларс на границе с Грузией выдвинулись БТР

К КПП Верхний Ларс на границе с Грузией выдвинулись БТР

Ранее Лайф показывал видео, на которомогромная пробка на границе России и Грузии. Сообщается, что у некоторых ожидающих своей очереди сдают нервы, из-за чего даже возникают драки.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Матвей Шандрыголов
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