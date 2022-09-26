Аксёнов посетил воинскую часть, где проходит подготовку его мобилизованный сын
Аксёнов посетил воинскую часть под Севастополем, где проходит подготовку его сын-резервист
Глава Крыма Сергей Аксёнов. Фото © glava.rk.gov.ru
Глава Крыма Сергей Аксёнов побывал в войсковой части под Севастополем, где находится его сын-резервист и готовится к выполнению поставленных задач. Он вместе с другими мобилизованными жителями полуострова, которые после службы в украинских войсках находились в запасе, принял здесь присягу на верность России.
"Мой сын уже присягу РФ принял, он в Вооружённых силах РФ отслужил, поэтому здесь", — рассказал Аксёнов.
Ранее сообщалось, что более двух тысяч бывших украинских военных, которые проживают на территории Крыма и Севастополя, были мобилизованы из запаса в ряды Вооружённых сил РФ. Подразделения пополнили стрелки, гранатомётчики, операторы ПТУР, расчёты артиллерийских орудий, водители боевых машин.