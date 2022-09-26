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26 сентября, 13:39

Аксёнов посетил воинскую часть, где проходит подготовку его мобилизованный сын

Аксёнов посетил воинскую часть под Севастополем, где проходит подготовку его сын-резервист

<p>Глава Крыма Сергей Аксёнов. Фото © <a href="https://glava.rk.gov.ru/ru/article/show/5595" target="_blank" rel="noopener noreferrer">glava.rk.gov.ru</a></p>

Глава Крыма Сергей Аксёнов. Фото © glava.rk.gov.ru

Глава Крыма Сергей Аксёнов побывал в войсковой части под Севастополем, где находится его сын-резервист и готовится к выполнению поставленных задач. Он вместе с другими мобилизованными жителями полуострова, которые после службы в украинских войсках находились в запасе, принял здесь присягу на верность России.

"Мой сын уже присягу РФ принял, он в Вооружённых силах РФ отслужил, поэтому здесь", — рассказал Аксёнов.

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Ранее сообщалось, что более двух тысяч бывших украинских военных, которые проживают на территории Крыма и Севастополя, были мобилизованы из запаса в ряды Вооружённых сил РФ. Подразделения пополнили стрелки, гранатомётчики, операторы ПТУР, расчёты артиллерийских орудий, водители боевых машин.

Ирина Фальке

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