ЕС отложил решение насчёт потолка цен на российскую нефть
Bloomberg узнал, что ЕС решил отложить решение по введению потолка цен на нефть из РФ
В Евросоюзе решили отложить решение о введении потолка цен на российскую нефть в связи с разногласиями между странами по этому вопросу. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе.
Собеседники издания пояснили, что целый ряд стран, среди которых Венгрия и Кипр, выступили против предлагаемых ограничений, в то время как в ЕС подобные решения принимаются лишь единогласно.
Напомним, главы минфинов стран "Большой семёрки" договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. В связи с этим глава Минфина США Джанет Йеллен выразила надежду на падение доходов России и уменьшение стоимости энергоносителей на глобальном рынке. Но это решение понравилось не всем. К примеру, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит новые санкции Евросоюза против России, которые будут угрожать безопасности венгерской энергетики. А до этого он выражал мнение, что европейская политика санкций против России потерпела крах, так как экономика континента сейчас находится в рецессии.
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