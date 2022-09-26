Бывших украинских военных из Крыма и Севастополя мобилизовали в ВС РФ

Более двух тысяч бывших украинских военных, которые проживают на территории Крыма и Севастополя, были мобилизованы из запаса в ряды Вооружённых сил РФ. Об этом сообщил заместитель командующего Черноморским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Вячеслав Родионов.

"Специалисты: стрелки, гранатомётчики, операторы ПТУР, расчёты артиллерийских орудий, водители боевых машин. На данный момент сегодня они приняли присягу, начинается подготовка их к выполнению поставленных задач. Какие задачи им будут поставлены, покажет время", — заявил Родионов.

Как заметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отправка мобилизованных к месту дальнейшей службы запланирована на 27 сентября, а из жителей города сформируют два подразделения.